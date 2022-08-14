ABD'de enflasyon, Fed'in gündemini belirliyor

Küresel pay piyasaları, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış göstermesiyle alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Fed'in faiz adımları gündemde kalmaya devam ediyor.

Fed yetkililerinin gelecek hafta yapacakları sözle yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, Fed'in toplantı tutanakları da yatırımcıların odağında olacak.

Hafta içinde, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 8,5 artarken, aylık bazda değişim göstermedi.

TÜFE'nin piyasa beklentilerinin altında kalması varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltırken, New York borsasında Dow Jones ve S&P 500 endeksi son üç ayın zirvesine çıktı.

ABD'de enflasyon ve resesyona ilişkin işaretler takip edilmeye devam ediyor

AA'nın haberine göre ABD'de pay piyasaları bu hafta pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler yoğun makroekonomik veri takviminde verilerdeki enflasyon ve resesyona ilişkin işaretlere çevrildi.

Fed yetkililerin gelecek hafta yapacakları sözle yönlendirmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, ayrıca Fed'in toplantı tutanakları da yatırımcıların odağında olacak.

Bu hafta ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 gerilerken, yıllık bazda yüzde 9,8 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 3,26, Nasdaq endeksi yüzde 3,08 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,92 değer kazandı.

Öncü göstergeler verileri gündemde

15 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi New York Fed sanayi endeksi, salı inşaat izinleri, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, çarşamba perakende satışlar ve Fed tutanakları, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi, ikinci el konut satışları ve öncü göstergeler verileri takip edilecek.

Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek

Gelecek hafta gözler yurt dışında yoğun veri gündemine, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.