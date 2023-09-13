ABD'de enflasyon ağustosta yıllık yüzde 3,7 arttı ABD'de ağustos ayında tüketici fiyatları, bir önceki yıla göre yüzde 3,7, aylık ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

AA ABD'nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yayınlandı. ABD'de enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Ekonomistlerin beklentisi, aylık artışın yüzde 0,6 ve yıllık artışın yüzde 3,6 olması yönündeydi. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2, aylık bazda da 3,2 artmıştı. Enerji sektöründe bir süredir yaşanan arz endişelerinin bugünkü enflasyon verilerine de etki etmesi beklentilerin içinde yer alıyordu. Fed'in faiz politikasını etkileyecek Açıklanan bu verinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarını nasıl etkileyeceği şimdiden tartışılmaya başlandı. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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