ABD'de enflasyon martta yüzde 5 oldu ABD'nin mart ayı enflasyon verisi açıklandı. Açıklanan rakamın Fed'in politika faizi kararını ve dolayısı ile küresel piyasaları etkilemesi bekleniyor.

AA ABD Çalışma Bakanlığı tarafından mart ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı. ABD'de TÜFE, martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de enflasyon 9 aydır üst üste düşüyor. Beklenti TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,2 artacağı ve yıllık enflasyonun ise yüzde 6'dan yüzde 5,1'e gerileyeceği öngörülüyordu. Barınma maliyetleri enflasyonun itici gücü olmayı sürdürdü Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem oldu. Barınma endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 8,2 arttı. Aynı dönemde enerji fiyatlarında ise düşüş kaydedildi. Enerji endeksi, martta aylık yüzde 3,5 ve yıllık yüzde 6,4 azaldı. Gıda endeksi ise martta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 8,5 arttı. Çekirdek enflasyon beklentilerle paralel seyretti Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,6 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon, aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,5 artmıştı. ABD enflasyonunun zirvesi ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Şubat enflasyonu ABD'de TÜFE, şubat ayında yüzde 0,4 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetmiş, enflasyon yıllık bazda yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya gerilemişti. Çekirdek TÜFE ise yüzde 0,5 artmıştı.