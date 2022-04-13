ABD'de enflasyonun temel nedeni enerji olarak belirlendi

Dün ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı 41 yılın zirvesini gören yüzde 8,5'lik enflasyon verisinin nelerden kaynaklandığı mercek altına alındı.

ABD'nin martta yıllık 8,5 ve aylık bazda yüzde 1,2 gelerek rekora koşan enflasyonunu, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan enerji fiyatları hızlandırdı.

Fed'den faiz artışı bekleniyor

Hızlanan enflasyon ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını agresif bir şekilde artırmasına yönelik beklentileri destekledi.

Petrol ve doğalgaz fiyatları giderleri artırıyor

Koronavirüs salgınının etkilerine ek olarak jeopolitik risklerin de artmasıyla yükselişe geçen petrol ve doğalgaz fiyatları, dünya genelinde tüketicilerin bütçesinde enerji giderlerinin payını artırmaya devam ediyor.

ABD'de enflasyon martta 41 yılın zirvesine çıktı

ABD'de ekonomik toparlanmanın ardından parasal teşviklerin etkisiyle gelen güçlü tüketici talebine karşın arzda yaşanan sıkıntı, şimdiye kadar fiyat artışlarının en temel nedeni olarak gösterilirken, Rusya-Ukrayna savaşıyla artan enerji ve emtia fiyatları enflasyondaki hızlanışın yeni sorumlusu olarak da öne çıkıyor.

ABD'deki enflasyon 1981'den bu yana en yüksek seviyede

Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş; benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Savaşın etkisiyle benzin fiyatlarındaki artış yüzde 50'ye yaklaştı

Söz konusu dönemde enerji endeksi aylık bazda yüzde 11 artarken, yıllık bazda yüzde 32 yükseldi. Enerjinin alt kalemlerine bakıldığında, benzin fiyatları aylık bazda yüzde 18,3 ve yıllık bazda ise yüzde 48 arttı. Yakıt (fuel oil) fiyatlarındaki artış ise aylık yüzde 22,3 ve yıllık yüzde 70,1'i buldu. Aynı dönemde elektrik fiyatları aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 11,1 arttı. Doğalgaz fiyatı da martta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 21,6 yükseliş kaydetti.

Market sepetindeki tüm temel gıda ürünlerinin fiyatı arttı

Enerji maliyetlerindeki artışın yanı sıra yüksek gıda fiyatları da bu dönemde Amerikalı ailelerin yaşam maliyetini artıran unsurlardan biri oldu.

Enflasyon raporunda; gıda endeksindeki artış, martta aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 8,8'i buldu. Bu dönemde tahıl ve unlu mamuller, kırmızı ve beyaz et, balık, yumurta, süt ürünleri, meyve ve sebze gibi market sepetindeki temel gıda ürünlerinin fiyatında artış kaydedildi.

Amerikalıların barınma maliyeti de martta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5 arttı.

Enflasyon yükseldikçe Fed'in üzerindeki baskı artıyor.