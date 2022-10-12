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- ABD'nin eylül enflasyonu yarın açıklanacak
ABD'nin eylül enflasyonu yarın açıklanacak
- 12.10.2022 - 13:09
- Güncelleme : 12.10.2022 - 14:08
ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede enflasyonu düşürmek için faiz artırıyor. Buna rağmen son açıklanan enflasyon rakamlarında bir düşüş görülmedi.
Fed'in kararları doların değer kazanmasına neden oluyor.
Yarın da ABD için enflasyonun açıklanacağı bir gün olarak tüm piyasaların odağında olmaya devam ediyor.
ABD'nin enflasyonu yarın Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak
ABD'de geçen hafta açıklanan ve ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren istihdam verisinin ardından yarın Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak enflasyon verileri, para politikasının seyri açısından önem taşıyor.
Beklenti yüzde 0,2'lik yükseliş
ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2'lik yükseliş kaydetmesi bekleniyor.
AA'nın haberine göre ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 olan enflasyonun eylülde yüzde 8,1'e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e yükselmesi öngörülüyor.
Açıklanan enflasyon Fed'in politikasını belirleyecek
Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığına dikkati çekerek, açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın bundan sonraki süreçte uygulayacağı politikayla ilgili önemli ipuçları vereceğini bildirdi.