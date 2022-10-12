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    ABD'nin eylül enflasyonu yarın açıklanacak

    ABD'nin enflasyonu tüm dünya ülkelerindeki ekonomik dengenin temelinde yer alıyor. Yarın açıklanacak enflasyonun ağustosta, yıllık bazda yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor.
    • 12.10.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 14:08
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    ABD'nin eylül enflasyonu yarın açıklanacak

    ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede enflasyonu düşürmek için faiz artırıyor. Buna rağmen son açıklanan enflasyon rakamlarında bir düşüş görülmedi.

    Fed'in kararları doların değer kazanmasına neden oluyor.

    Yarın da ABD için enflasyonun açıklanacağı bir gün olarak tüm piyasaların odağında olmaya devam ediyor.

    ABD'nin enflasyonu yarın Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak

    ABD'de geçen hafta açıklanan ve ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren istihdam verisinin ardından yarın Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak enflasyon verileri, para politikasının seyri açısından önem taşıyor.

    Beklenti yüzde 0,2'lik yükseliş

    ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2'lik yükseliş kaydetmesi bekleniyor.

    AA'nın haberine göre ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 olan enflasyonun eylülde yüzde 8,1'e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e yükselmesi öngörülüyor.

    Fed

    Açıklanan enflasyon Fed'in politikasını belirleyecek

    Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığına dikkati çekerek, açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın bundan sonraki süreçte uygulayacağı politikayla ilgili önemli ipuçları vereceğini bildirdi.


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