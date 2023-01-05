ABD'de faiz oranları yüksek kalmaya devam edecek

Dün küresel piyasaların merakla beklediği Fed tutanakları yayınlandı ve ekonomistler tutanaklarda faizin yüksek kalmaya devam edeceği sonucunu çıkarttı.

ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren toplantılarının ardından faizi açıklıyor ve ardından da taplantının metinlerini yayınlıyor.

Fed, 13-14 Aralık 2022'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını da dün yayınladı.

Tüm küresel piyasalar tutanakları merakla bekleyordu. Çünkü içinde yer alan mesajlar piyasadaki fiyatlamaları etkileyecek güce sahip.

Enflasyonla mücadelede kararlılık sürüyor

Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve daha fazla ilerleme kaydedilene kadar faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Fed faiz oranlarını bir süre daha yüksek seviyelerde tutacak

Politika faizinin 50 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed'in faiz oranlarını bir süre daha yüksek seviyelerde tutacağının sinyalini verdi.

2023'te faiz indiriminin uygun olacağı öngörülmüyor

AA'nın haberine göre, faiz artışlarındaki yavaşlamanın, Komitenin fiyat istikrarı hedefine ulaşma kararlılığında herhangi bir zayıflama göstergesi olmadığının açıkça iletilmesinin önemi vurgulanan tutanaklarda, "Hiçbir üye, federal fon oranı hedef aralığını 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını öngörmedi." değerlendirmesinde bulunuldu.