Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
405.550
-1.34%
BTXN Coin
11.17
35.06%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    ABD'de Fed'in para politikası kararları izlenecek

    ABD'de pay piyasaları bu hafta pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına çevrildi.
    • 23.07.2022 - 14:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de Fed'in para politikası kararları izlenecek

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aldığı faiz kararları tüm dünya ekonomilerini derinden etkiliyor.

    ABD'de pay piyasaları bu hafta pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra büyüme başta olmak yoğun veri gündemine çevrildi.

    Ülkede artan resesyon endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

    Yatırımcının odağında Fed'in kararları var

    Fed'in faiz kararının yanı sıra Powell'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşirken, Powell'ın açıklamalarında gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

    Analistler, gelecek hafta hem Fed kararları hem de yoğun veri takvimi nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli hareket etmelerinin faydalı olacağını söyledi.

    ABD de Fed in para politikası kararları izlenecek #1

    ABD'de endeksler değerlendi

    Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 2,55, Nasdaq endeksi yüzde 3,33 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,95 değer kazandı.


    İlginizi Çekebilir

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Tunceli'de izmarit kavgası: 2 yaralı
    3. Sayfa

    Tunceli'de izmarit kavgası: 2 yaralı

    ABD'de imalat sanayi PMI 2 yılın en düşük seviyesinde
    Ekonomi

    ABD'de imalat sanayi PMI 2 yılın en düşük seviyesinde

    Görüş Bildir