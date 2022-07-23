ABD'de Fed'in para politikası kararları izlenecek

ABD'de pay piyasaları bu hafta pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aldığı faiz kararları tüm dünya ekonomilerini derinden etkiliyor.

ABD'de pay piyasaları bu hafta pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra büyüme başta olmak yoğun veri gündemine çevrildi.

Ülkede artan resesyon endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Yatırımcının odağında Fed'in kararları var

Fed'in faiz kararının yanı sıra Powell'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşirken, Powell'ın açıklamalarında gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, gelecek hafta hem Fed kararları hem de yoğun veri takvimi nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli hareket etmelerinin faydalı olacağını söyledi.

ABD'de endeksler değerlendi

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 2,55, Nasdaq endeksi yüzde 3,33 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,95 değer kazandı.