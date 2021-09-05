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    ABD'de gözler Bej Kitap raporuna odaklandı

    ABD'de bu hafta gözler Fed'in açıklayacağı Bej Kitap Raporuna çevrilirken, raporda para politikasına ilişkin ipuçları aranmaya devam edilecek.
    • AA
    • 05.09.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 09:54
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    ABD'de gözler Bej Kitap raporuna odaklandı

    Hafta içinde açıklanan verilere göre ABD'de işsizlik yüzde 5,2'ye gerilerken, hizmet sektörü PMI beklentilere paralel 55,1 şeklinde gerçekleşti.

    ABD'de bu hafta yakından takip edilen iş gücü piyasası istatistikleri sonrası gözler Fed'in açıklayacağı Bej Kitap Raporuna çevrilirdi.

    "DESTEKLEYİCİ POLİTİKALAR UYGULAMADA KALACAK"

    Analistler, makro ekonomik verilerdeki karışık sinyallerin destekleyici politikaların bir süre daha uygulamada kalabileceği beklentisiyle riskli varlıklara olan talebi desteklediğini ifade etti.

    Buna göre, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 yükselişle haftalık kapanış rekoru kırarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

    ABD pazartesi tatil

    ABD'DE PİYASALAR PAZARTESİ TATİL

    6 Eylül ile başlayan haftanın veri takviminde, çarşamba Fed'in Bej Kitap Raporu, perşembe haftalık işsizlik başvuruları ve cuma Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve toptan stoklar verileri takip edilecek. ABD'de piyasalar pazartesi tatil nedeniyle kapalı olacak.

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