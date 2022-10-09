ABD'de gözler enflasyon verilerine çevrildi

Küresel pay piyasaları, enflasyon ve resesyon endişeleri arasında bu hafta pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD'de enflasyon olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Küresel ekonomilerin rotasında ABD, ABD'nin rotasında ise açıklanacak enflasyon verisi var.

ABD'de pay piyasaları hafta başındaki kazançlarının önemli kısmını geri verse de üç haftalık düşüş eğilimini sonlandırırken, yatırımcılar gelecek hafta perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine odaklandı.

Dünya genelinde enflasyonist baskıların süreceğine işaret eden gelişmeler mevcudiyetini korurken, merkez bankalarının agresif adımlarının resesyon riskini artırdığına dair endişeler de giderek güçleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 14,7 artışla 97,8 dolardan tamamladı

Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 14,7 artışla 97,8 dolardan tamamlarken, beş haftalık düşüş eğilimini de sonlandırdı. Söz konusu yükseliş Şubat 2022'den bu yana en güçlü haftalık yükselişe işaret etti.

Altının ons fiyatı yüzde 2,06 artışla 1.695 dolar oldu

Altının ons fiyatı ise yükseliş eğilimini üst üste ikinci haftaya taşıyarak haftalık bazda yüzde 2,06 artışla 1.695 dolara çıktı.

Ülkede iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederken, enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade ediliyor.

Son üç toplantıda 75 baz puan faiz artışına giden ABD Merez Bankası'nın (Fed), enflasyonda önemli bir gerileme gözlenmemesi halinde kasımda da aynı büyüklükte bir adım atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AA'nın haberine göre, , ABD'nin bazı yarı iletken çip parçalarının Çin'e ihracatını engelleyen adımları piyasalarda risk algısını artırırken, gelecek hafta konuya ilişkin gelişmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

New York borsasında pozitif yönlü hareket

New York borsasında S&P 500 endeksi haftalık yüzde 1,51, Nasdaq endeksi yüzde 0,73 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,99 yükseldi.

10 Ekim ile başlayan haftanın veri takviminde ayrıca, çarşamba Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in toplantı tutanakları, perşembe haftalık işsizlik başvuruları ve cuma perakende satışlar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.