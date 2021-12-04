ABD'de gözler enflasyona çevrildi

Tüm dünyada yaşanan fiyat artışları enflasyonu körüklüyor. ABD'de de enflasyon varlık fiyatlamalarında baş rolü oynuyor.

ABD'de New York borsası şahinleşen Fed ve Omicron varyantındaki belirsizliklerle düşüş eğiliminde hareket ederken, gelecek hafta gözler enflasyon verilerinde olacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, aralık toplantısında varlık alımlarının ne hızda azaltılmasına ilişkin görüşeceklerini ifade ederken, piyasalarda Fed'in haziran toplantısında başlamak üzere 2022'de 3 faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.

Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı Bej Kitap raporunun hafta içinde yayınlanan kasım sayısında da enflasyona dair risklere işaret edildi. Raporda, ABD ekonomisinin ılımlı ile orta hızda büyüdüğü belirtilirken, şirketlerin fiyat artışları ve iş gücü sıkıntılarıyla mücadele ettiği, geniş kapsamlı girdi maliyetli artışlarının yaşandığı vurgulandı.

GEÇİCİ BÜTÇE, FEDERAL HÜKÜMETE 18 ŞUBAT'A KADAR NEFES ALDIRACAK

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine ara vermesini önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı. Geçici bütçe, federal hükümete 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak.

Makroekonomi veri tarafında ise dün ABD'de tarım dışı istihdam 210 bin artışla beklentilerin gerisinde kalırken, aynı dönemde işsizlik oranı ise yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Analistler, gelecek hafta ABD açıklanacak TÜFE verilerinin faiz artışının zamanına ilişkin beklentiler dahil birçok fiyatlamayı etkileyebileceği için varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi ise kasımda bir önceki aya göre 0,3 puan artışla 61,1'e çıktı.

BORSADA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 1,22, Nasdaq endeksi yüzde 2,62 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti.

6 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde, salı dış ticaret dengesi, perşembe toptan stoklar ve cuma Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Michigan tüketici güven endeksi ve hazine bütçe dengesi verileri takip edilecek.