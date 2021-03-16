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    ABD'de günlük uçak yolcu sayısı artıyor

    ABD, koronavirüs salgını başladığından bu yana gerileyen uçak yolcu sayılarında, salgın sürecindeki en üst seviyeye çıktı.
    • AA
    • 16.03.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 09:16
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    ABD'de günlük uçak yolcu sayısı artıyor

    ABD'de, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana hava yolu ile seyahat eden yolcu rakamlarında en yüksek seviyenin görüldüğü bildirildi.

    BİR GÜNDE 1.3 MİLYON YOLCU

    ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, önceki gün ülkedeki havalimanlarında toplam 1 milyon 300 bin yolcunun taşındığı bilgisi paylaşıldı.

    YOLCU SAYISI ARTTI AMA SALGIN ÖNCESİNE GÖRE HÂLÂ ÇOK DÜŞÜK

    Ancak geçen yıl aynı güne kıyasla hava yolu ile yapılan seyahatlerin hâlâ yüzde 45,5 oranında düşük olduğu, yaz dönemi için bilet rezervasyonlarının da 2019'a göre yüzde 20 daha az yapıldığı kaydedildi.

    ABD de günlük uçak yolcu sayısı artıyor #1

    ABD, KORONAVİRÜSTEN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE

    Koronavirüs verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre ABD, 29 milyon 480 binden fazla koronavirüs vakası, 535 binden fazla can kaybıyla dünyada koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

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