ABD'de günlük uçak yolcu sayısı artıyor

ABD, koronavirüs salgını başladığından bu yana gerileyen uçak yolcu sayılarında, salgın sürecindeki en üst seviyeye çıktı.

ABD'de, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana hava yolu ile seyahat eden yolcu rakamlarında en yüksek seviyenin görüldüğü bildirildi.

BİR GÜNDE 1.3 MİLYON YOLCU

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, önceki gün ülkedeki havalimanlarında toplam 1 milyon 300 bin yolcunun taşındığı bilgisi paylaşıldı.

YOLCU SAYISI ARTTI AMA SALGIN ÖNCESİNE GÖRE HÂLÂ ÇOK DÜŞÜK

Ancak geçen yıl aynı güne kıyasla hava yolu ile yapılan seyahatlerin hâlâ yüzde 45,5 oranında düşük olduğu, yaz dönemi için bilet rezervasyonlarının da 2019'a göre yüzde 20 daha az yapıldığı kaydedildi.

ABD, KORONAVİRÜSTEN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE

Koronavirüs verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre ABD, 29 milyon 480 binden fazla koronavirüs vakası, 535 binden fazla can kaybıyla dünyada koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.