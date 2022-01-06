ABD'de hizmet sektörü PMI arttı

EBD'de imalat PMI'nin beklentilerin altından kalmasının ardından açıklanan Hizmet PMI'nin artması, ekonomi açısından olumlu bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin Aralık 2021 dönemine ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2021'de 57,5'ten 57,6 değerine revize olarak yukarı yönlü revize edildi.

BİRLEŞİK PMI ARTTI

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aralıkta 56,9'dan 57'ye yükseltildi. Bileşik PMI, geçen yıl kasımda 57,2 olarak kaydedilmişti.

HİZMET SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEKİ İYİLEŞME

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, son verilerin, büyüme hızı 3 ayın en düşük seviyesine inmesine rağmen hizmet sektörü faaliyetlerindeki yükselişe işaret ettiği belirtildi.