ABD'de imalat endeksi 21 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de ISM, nisana ilişkin imalat sanayi endeksini açıklandı.Buna göre, ISM imalat endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalarak 55,4'e geriledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, beklenenin aksine düşüş göstererek açıklandı.

nisanda bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalışla 55,4'e gerileyerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Üretim, yeni sipariş ve istihdam endeksi geriledi

Üretim endeksi nisanda aylık 0,9 puan azalarak 53,6 olurken yeni siparişlere ilişkin endeks 0,3 puan azalışla 53,5 seviyesine indi. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 5,4 puanlık azalışla 50,9'a düştü.

İmalat sanayi ise büyüdü

Bu dönemde imalat sanayisinin 17 alt sektörü büyüme kaydederken küçülme gösteren tek sektör petrol ve kömür ürünleri oldu.

AA'nın haberine göre, IHS Markit'ten yapılan açıklamada, üretim artışının 9 ayın en hızlı seviyesinde olduğu ancak enflasyonist baskıların güçlendiği belirtildi.

Yüzde 50 eşik değer

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.