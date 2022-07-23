ABD'de imalat sanayi PMI 2 yılın en düşük seviyesinde

İmalat sanayi PMI ülkelerin sanayi üretimine ışık tutan bir veri. ABD'de işe imalat sanayı PMI, temmuzda 0,4 puan azalarak 52,3 değerine düştü.

ABD'deki ekonomik veriler tüm dünyanın odağında.

S&P Global, ABD'nin temmuz ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.



Endekse ilişkin piyasa beklentisi 52 değerini alması yönündeydi. İmalat sanayi büyümesindeki yavaşlamaya işaret eden endeks, haziranda 52,7 olmuştu.



2 yılın en düşük seviyesi



Buna göre, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 0,4 puan azalışla 52,3'e inerek 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomik faaliyet 2 yılın ardından ilk kez daraldı

ABD'de hizmet sektörü PMI de temmuzda geçen aya göre 5,7 puan azalarak 47'ye indi.

Bileşik PMI 47,5 değerini gösterdi

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise temmuzda aylık 4,8 puan azalarak 47,5 oldu.

Hizmet sektöründe olduğu gibi 26 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, ekonomik faaliyetin 2 yılın ardından ilk kez daraldığını gösterdi. Bileşik PMI, haziranda ise 52,3 olarak hesaplanmıştı.

Öncü veriler ekonomideki "endişe verici bozulmaya" işaret ediyor

AA'nın haberine göre, açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, temmuz ayına ait öncü PMI verilerinin ekonomide endişe verici bir bozulmaya işaret ettiğini belirtti.