ABD'de imalat sanayi PMI, 28 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de imalat sanayi PMI, ekimde aylık bazda 2,1 puan azalışla 49,9'a inerek 28 ayın en düşük seviyesine gerileyerek, Haziran 2020'den bu yana sektörde ilk kez daralma olduğuna işaret etti.

S&P Global, ABD'nin ekim ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ekimde bir önceki aya kıyasla 2,1 puan azalarak 49,9 değerine düştü.

Son 28 ayın en düşüğünde

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek 28 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeksin, bu dönemde 51 değerini alması öngörülüyordu. Haziran 2020'den bu yana sektörde ilk kez daralma olduğuna işaret eden endeks, eylülde 52 olmuştu.

Ekonomik faaliyetteki daralma sürüyor

ABD'de hizmet sektörü PMI ise ekimde, geçen aya göre 2,7 puan azalarak 46,6'ya indi.

Söz konusu dönemde, 2 ayın en düşük seviyesine gerileyerek hizmet sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösteren endeksin 49,2 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Endeks, eylülde 49,3 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI de ekimde, aylık bazda 2,2 puan azalışla 47,3'e geriledi. Hizmet sektöründe olduğu gibi 2 ayın en düşük seviyesine inerek ekonomik faaliyetteki daralmanın devam ettiğine işaret eden bileşik PMI, eylülde 49,5 değerini almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, ABD'deki ekonomik gerilemenin ekim ayında önemli bir ivme kazandığını, ekonomik görünüme olan güvenin keskin bir şekilde kötüleştiğini belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.