ABD'de imalat sanayi PMI düştü

ABD'de imalat sanayinin durumunu aktaran PMI verileri aralıkta aşağı yönlü revize edildi ve inşaat harcamaları, kasımda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseldi.

ABD'de bazı veriler yükselse de eğer beklenenden daha az yükseliyorsa bu piyasanın dengeleri için olumlu karşılık görmüyor.

ARALIK PMI 57,7

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin Aralık 2021 dönemine ilişkin imalat PMI nihai verilerini açıkladı. ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2021'de 57,7'ye revize edildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişleme" kabul görüyor.

2021'DEKİ EN YAVAŞ İYİLEŞME

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, Amerikan imalat sektörünün düşük üretim ve yeni sipariş artışı nedeniyle 2021'deki en yavaş iyileşmeyi gösterdiği kaydedildi.

ABD'DE İNŞAAT HARCAMALARI KASIMDA BEKLENENDEN AZ ARTTI

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2021 dönemine ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı. ABD'de inşaat harcamaları, Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, Kasım 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artışla 1,63 trilyon dolar oldu.

PİYASA YÜZDE 0,6 ARTIŞ BEKLİYORDU

Piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,6 artması öngörülüyordu.

KAMU İNŞAAT HARCAMALARI AZALDI

Söz konusu dönemde, özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,6 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 0,2 azaldı. İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 9,3'lük artış kaydetti.