ABD'de imalat sanayi PMI eylülde yükseldi

Merakla beklenen ABD’nin imalat sanayi PMI, eylülde bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 53,5 seviyesinde yükseldi ve 20 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin eylül ayına ilişkin hizmet, bileşik ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), öncü verilerini açıkladı.

Ocak 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan endeks, bu dönemde ekonomik normalleşmenin etkisiyle temmuz itibarıyla imalat sektöründe görülen büyümenin sürdüğüne işaret etti.

ABD'DE İMALAT SANAYİ PMI VERİSİ BEKLENTİYİ AŞTI

Beklentinin biraz üzerinde bir artış gösteren verinin, eylülde 53,1 değerini alması tahmin ediliyordu. Endeks, ağustos ayında da 53,1 değerinde gerçekleşmişti.

HİZMET SEKTÖRÜ ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Hizmet sektörü PMI ise eylülde bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla 54,6'ya geriledi. Son 2 ayın en düşük seviyesine inen endekse ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 54,7 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, ağustosta ise 55 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da eylülde bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 54,4 oldu. Bileşik PMI, ağustosta 54,6 olarak hesaplanmıştı.

"VERİLER, 3'ÜNCÜ ÇEYREKTE SAĞLAM BİR TOPARLANMA YAŞANACAĞININ İŞARETÇİSİ"

IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, "Veriler, ekonominin ikinci çeyrekteki düşüşünün ardından 3'üncü çeyrekte sağlam bir toparlanma yaşanacağını işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

“4’ÜNCÜ ÇEYREK VERİLERİ KORONAVİRÜSE BAĞLI”

Ekonominin güçlü performansının 4'üncü çeyrekte devam edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretleri olduğunu belirten Williamson, koronavirüs vaka sayılarının önemli bir endişe kaynağı olamaya devam ettiğini bildirdi.

Williamson, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliğin de yoğunlaştığına işaret ederek, gelecek aylara ilişkin aşağı yönlü risklerin söz konusu olduğunu kaydetti.

PMI VERİSİNDEN İSTENEN 50’NİN ÜZERİNDE OLMASI

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.