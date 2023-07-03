ABD'de inşaat harcamaları mayısta yükseldi İnşaat harcamaları, ABD'de mayısta aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda ise yüzde 2,4'lük arttı.

AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

ABD'de inşaat harcamaları, mayısta aylık yüzde 0,9 ile piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak mayısta 1,93 trilyon dolar oldu.

Ülkede inşaat harcamalarının artması ekonomi açısından olumlu gelişmeler olarak nitelendiriliyor.

Artış beklentilerin üzerinde kaldı

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen verinin bu dönemde yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.

Mayısta kamu inşaat harcamaları yüzde 0,1 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 1,1 arttı.