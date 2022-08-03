ABD'de ISM hizmet endeksi 3 ayın en yükseğine çıktı

Yüksek enflasyonla boğuşan ABD'den yeni bir ekonomik veri geldi. Ülkenin ISM temmuz ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, temmuzda aylık bazda 1,4 puanlık artışla 56,7 değerine çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesine geldi.

Ekonomisinde iki çeyrektir daralma yaşayan ABD'de, ISM imalat dışı endeksi temmuzda, önceki aya kıyasla 1,4 puan artarak 56,7 değerine yükseldi.

Endeks, beklentileri aştı

AA'nın haberine göre, hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 53,5 değerini alması yönündeydi. Beklentilerin aksine yükseliş göstererek 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, haziranda 55,3 değerini almıştı.

İstihdam endeksi arttı

Üretim endeksi, temmuzda aylık bazda 3,8 puanlık artışla 59,9'a ve yeni siparişlere ilişkin endeks 4,3 puan artarak 59,9 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi de bu dönemde 1,7 puanlık artışla 49,1 oldu.

13 endüstrisinde büyüme

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 13 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, perakende ticaret ile finans ve sigorta sektörleri ise daralma gösterdi.

Hizmet sektörü PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi 47'den 47,3 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, haziranda 52,7 olarak kaydedilmişti. Yukarı yönlü revizyona rağmen hizmet sektörü PMI verisi, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.





Bileşik PMI da temmuzda 47,5'ten 47,7'ye revize edildi

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da temmuzda 47,5'ten 47,7'ye revize edildi. Bileşik PMI, haziranda 52,3 değerini almıştı.

S&P Global'den yapılan açıklamada, talebin azaldığı bir dönemde ticari faaliyetlerin iki yıldan uzun süredir ilk kez düşüş gösterdiği belirtildi.

Verinin 50'nin üzerinde olması gerekiyor

Bileşik PMI da temmuzda 47,5'ten 47,7'ye verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.