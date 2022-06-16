ABD'de işsizlik başvuruları azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, haftada 229 bine gerileyerek beklenenden az düşüş kaydetti.

ABD'de her perşembe günü açıklanan son bir hafta içerisinde işsizlik sigortası için kayda geçmiş olan bireylerin sayısı, ekonominin gelecek performansının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. İşsizlik maaşı başvuru taleplerinin artması da ülke ekonomisi bakımından negatif bir görüntüyü işaret ediyor.

İşsizlik sigortası başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 11 Haziran ile biten haftada, önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 229 bine indi.

Beklenti daha fazla başvuru olması yönündeydi

AA'nın haberine göre, yaşanan düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 215 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 229 binden 232 bine revize edildi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da azaldı

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 750 artarak 218 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları 3 bin kişi arttı

Süregelen işsizlik başvuruları ise 4 Haziran ile biten haftada 3 bin kişi artarak 1 milyon 312 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşün iş gücü piyasasının son dere sıkı olduğunu gösterdiğini belirtti.

İşsizlik talebi başvurusu ile doların ilişkisi:

Talebin çok olması, döviz trendinin geri çekileceği yönünde yatırımcılara sinyal verir. Aksi durumda, talebin az olması, başvuru sayılarının düşmesiyle birlikte ekonominin canlandığı yönünde belirtiler alındığı için doların trendi yükselecektir.