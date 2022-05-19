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    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 haftanın zirvesinde

    ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mayıs ile biten haftada 218 bine çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.
    • 19.05.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 16:55
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    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 haftanın zirvesinde

    ABD Çalışma Bakanlığı, ülkedeki haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.Yayınlanan verilire göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 14 Mayıs ile biten haftada, bir önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artarak 218 bine yükselerek 16 haftanın zirvesine yerleşti.

    22 Ocak ile biten haftadan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

    İşsizlik artarken, işveren de işçi bulamamaktan yana dertli

    Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan yükselişe rağmen iş gücü piyasasının çalışan bulma sıkıntısı nedeniyle sıkışık durumda olduğunu ve güçlü ücret artışlarını tetikleyerek enflasyondaki yükselişe katkıda bulunduğunu belirtti.

    4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları

    AA'nın haberine göre, geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin 250 artarak 199 bin 500 oldu.

    ABD

    Süregelen işsizlik başvuruları

    Süregelen işsizlik başvuruları ise 25 bin kişi azalarak 1 milyon 317 bine geriledi ve 27 Aralık 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.


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