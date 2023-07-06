ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı İşsizlik maşı alanların sayısının artması istihdamda ilgili gelinen noktayı işaret ediyor.

AA

ABD, enflasyondaki artışı dengeleyebilmek için faiz artırırken, istihdam dengesini de gözetiyor.

Bu aşamada, ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının, 1 Temmuz ile biten haftada 12 bin kişilik artışla 248 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Beklentilerin üzerinde bir başvuru yaşandı

Piyasa beklentilerini aşan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 245 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

4 haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 3 bin 500 kişi azaldı

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 500 kişi azalarak 253 bin 250'ye düştü.

Süregelen işsizlik başvuruları 24 Haziran ile biten haftada 13 bin kişilik azalışla 1 milyon 720 bine gerilerken, ocak ayından bu yana en düşük değerine indi.