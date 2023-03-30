ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, beklentileri aşarak yükseldi ABD'de, geçen hafta 191 bin olarak açıklanan işsizlik başvuruları, son verilere göre 198 bin 250'ye çıktı.

AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

İşsizlik başvurularının artması, bir ekonomideki iş piyasasında yaşanan olumsuzlukların bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Mart ile biten haftada 198 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 25 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 198 bine çıktı.

İşsizlik başvurularının beklentisi 196 bin olmasıydı

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 191 bin olarak kaydedilmişti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 196 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 2 bin kişi artış gösterdi

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artışla 198 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları artışta

Süregelen işsizlik başvuruları da 18 Mart ile biten haftada 4 bin kişilik artışla 1 milyon 689 bin oldu.