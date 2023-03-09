ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı Küresel ekonomilerin bugün beklediği verilerden biri olan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 211 bin ile beklentilerin üzerine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ülkedeki önemli verilerden biri olarak kabul edilen haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

İlk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 211 bine yükseldi

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 211 bine yükselirken, Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

Beklenti başvuruların 195 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi

Piyasa beklentilerinin üstünde artan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 195 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 197 bine çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları

Süregelen işsizlik başvuruları da 25 Şubat ile biten haftada 69 bin kişi artışla 1 milyon 718 bin oldu.