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    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde​

    Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin üst üste iki çeyrektir daralmaya gitmesi dünyada endişelere neden olurken bugün açıklanan işsizlik başvuruları verisi, beklentinin üzerinde geldi.
    • 04.08.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:19
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    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde​

    ABD Çalışma Bakanlığı'na göre ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 30 Temmuz ile biten haftada ​260 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

    Bakanlığın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 256 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 254 bin olarak revize edildi.

    Reuters anketine katılan ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 259​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyordu.

    İşsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 254 bin 750

    ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 254 bin 750 seviyesine yükseldi.

    ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 23 Temmuz haftasında 1.416 milyon seviyesine yükseldi.

    ABD de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde​ #1


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