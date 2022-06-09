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    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde kaldı

    ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Haziran ile biten haftada 229 bine çıkarak beklentilerin üzerinde yükseliş gösterdi.
    • 09.06.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 17:44
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    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde kaldı

    ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları da küresel piyasaların odağında olan verilerden. ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Haziran ile biten haftada 229 bine çıkarak beklentilerin üzerinde yükseliş gösterdi.

    "Veriler sıkı iş gücü piyasasının işaretçisi"

    Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin geçen hafta yaşanan artışa rağmen hala sıkı iş gücü piyasasının işaretçisi olduğunu belirtti.

    Sayı ilk kez 229 bine çıktı

    AA'nın verilerine göre açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 4 Haziran ile biten haftada, önceki haftaya kıyasla 27 bin kişi artarak 229 bine çıktı. Beklentileri geride bırakan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 210 bin olması öngörülüyordu.

    İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 200 binden 202 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin artarak 215 bin oldu.

    ABD de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde kaldı #1

    Süregelen işsizlik başvuruları aynı kaldı

    Süregelen işsizlik başvuruları ise 28 Mayıs ile biten haftada değişim göstermeyerek 1 milyon 306 bin seviyesinde gerçekleşti.


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