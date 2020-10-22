ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim ile biten haftada 787 bine düşerek beklentilerin üzerinde azaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık işsizlik maaşı başvurularına göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 17 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 55 bin kişi azalarak, 787 bine geriledi.

Piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gösteren verinin, söz konusu dönemde 860 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

BAŞVURULAR, 21 BİN 500 KİŞİ AZALDI

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 21 bin 500 kişi azalarak 811 bin 250'ye düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 10 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 24 bin azalarak 8 milyon 373 bine indi.

DÜŞÜŞ VAR AMA HALA YAVAŞLAMAYI İŞARET EDİYOR

Analistler, geçen hafta kaydedilen düşüşe rağmen haftalık işsizlik maaşı başvurularının işgücü piyasasında yavaşlamaya işaret edecek şekilde yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti.