ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminlerin üzerinde geldi

ABD'den gelen ekonomik veriler tüm dünyanın odağındayken önce enflasyon sonra da haftalık işsizlik maaşı başvuruları da açıklandı.

Bugün ABD'de açıklanan TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde arttı. ABD Çalışma Bakanlığı, ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri de açıkladı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Ekim ile biten haftada veri 9 bin kişi artarak 228 bine yükselerek beklentilerden fazla artış kaydetti.

İşsizlik maaşı 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

AA'nın haberine göre, piyasa beklentilerini aşarak 6 haftanın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 225 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşına başvuruların sayısı bir önceki hafta 219 bin olarak kaydedilmişti. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 5 bin artarak 211 bin 500'e çıktı. Süregelen işsizlik başvuruları ise 1 Ekim ile biten haftada 3 bin kişi artarak 1 milyon 368 bin seviyesine yükseldi.