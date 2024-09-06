ABD'de işten çıkarmalar yüzde 193 artış gösterdi Dünyada toplu işten çıkarmalar artıyor. Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, ABD'deki işten çıkartma rakamlarını açıkladı.

AA

Ekonomik belirsizliklerin artması, işten çıkarmaların baş aktörü oldu.

ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmalar ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 193 artarak 75 bin 891'e çıktı.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, ağustos ayına ilişkin raporunu yayınladı.

Buna göre, ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarma sayısı ağustosta, bir önceki aya kıyasla yüzde 193 artışla 75 bin 891'e ulaştı.

YILIK ARTIŞ YÜZDE 1 OLDU

İşten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 yükseldi.

Yılın sekiz ayında ise toplam işten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 536 bin 421'e indi.

İŞE ALINACAĞI DUYURULAN KİŞİ SAYISI AZALDI

ABD'li işverenlerin bu yıl ağustos sonu itibarıyla işe alacağını duyurduğu kişi sayısı da geçen yıl ocak-ağustos dönemine göre yüzde 41 azalarak 79 bin 697 oldu.

2005'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Bu sayı, şirketin ise alım planlarını izlemeye başladığı 2005'ten bu yana en düşük sekiz aylık seviye olarak kaydedildi.

"EKONOMİK BELİRSİZLİK ARTTI"

Danışmanlık şirketinin Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ağustos ayındaki işten çıkarmalardaki artışın artan ekonomik belirsizliği ve değişen piyasa dinamiklerini yansıttığını belirtti.

"ŞİRKETLER BASKI ALTINDA"

Şirketlerin artan operasyonel maliyetlerden olası bir ekonomik yavaşlama endişelerine kadar çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Challenger, bunun da şirketleri iş gücü yönetimi konusunda zor kararlar almaya yönelttiğini ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)