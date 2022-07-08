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    ABD'de istihdam beklentilerin üzerine çıktı

    ABD'de 270 bin artması beklenen tarım dışı istihdam, 372 bin artış gösterdi.
    • 08.07.2022 - 15:59
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    ABD'de istihdam beklentilerin üzerine çıktı

    ABD'de açıklanan istihdam verisinin artışı küresel piyasaların da merakla beklediği bir veriydi. İstihdam artışının piyasaları da sakinleştirecek etki yaşatması bekleniyor.

    ABD'de tarım dışı istihdam 372 bin yükseldi

    ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Haziran ayında tarım dışı istihdam 372 bin arttı. Piyasa beklentisi 270 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

    İşsizlik oranı değişmedi

    AA'nın haberine göre aynı ayda işsizlik oranı ise art arda dördüncü ayda yüzde 3,6 olarak açıklandı.

    Eğlence ve turizm sektörü istihdamı artırdı

    ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun istatistiklerine göre tarım dışı istihdam artışına en büyük katkı profesyonel ve ticari hizmetlerde, eğlence ve turizm sektöründe meydana gelen iş kazanımlarından geldi.

    Haziran ayında özel sektör istihdamı 381 bin olarak açıklandı. Veriye ilişkin beklenti 240 bin artış gelmesi yönündeydi.

    ABD ekonomisi


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