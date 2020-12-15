ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları kasımda yükseldi

ABD'de ithalat fiyat endeksi, kasım ayında aylık yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,6 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

FİYATLAR BEKLENTİLERDEN DAHA AZ ARTTI

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentilerinden az yükseliş gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. İthalat fiyat endeksi, ekimde ise yüzde 0,1 azalış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1 azaldı.

Bu dönemde ithalat fiyat endeksinde görülen artışta, ithal akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 4,3'lük yükseliş etkili oldu.

İHRACAT FİYAT ENDEKSİ DE KASIMDA AYLIK BAZDA YÜZDE 0,6 ARTIŞ GÖSTERDİ

Ülkede ihracat fiyat endeksi de kasımda aylık bazda yüzde 0,6'lık artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin, kasımda yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. Endeks, ekim ayında ise yüzde 0,2 artmıştı.

YÜKSEK TARIMSAL İHRACAT FİYATLARININ 2018’DEN BU YANA EN YÜKSEK ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ

Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksindeki yükselişte, yüksek tarımsal ihracat fiyatları belirleyici oldu. Tarımsal ihracatın maliyeti kasımda yüzde 3,7 arttı ve Aralık 2018'den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

İHRACAT FİYAT ENDEKSİ

İhracat fiyat endeksi, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,1 azaldı.