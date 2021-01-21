ABD'de konut başlangıçları 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de konut başlangıçları, geçen ay kasıma göre yüzde 5,8 artarak 1 milyon 669 bine çıkarken, inşaat izinleri yüzde 4,5 artışla 1 milyon 709 bine yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, önemli bir veri olarak takip edilen ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayınladı.

Aralık 2020 dönemine dair yayınlanan istatistiklere göre, konut başlangıçları, geçen ay kasıma kıyasla yüzde 5,8 artarak 1 milyon 669 bine yükseldi.

Eylül 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkan ve piyasa beklentilerini geride bırakan konut başlangıçlarının 1 milyon 560 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, Kasım 2020'de 1 milyon 578 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, geçen ay yıllık bazda da yüzde 5,2'lik artış kaydetti.

İNŞAAT İZİNLERİ ARALIKTA YÜZDE 4,5 ARTTI

İnşaat izinleri de geçen yıl aralıkta yüzde 4,5 artışla 1 milyon 709 bin seviyesine çıktı. Bu dönemde inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 604 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İnşaat izinleri, aralıkta yıllık bazda ise yüzde 17,3 artış gösterdi.