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ABD'de konut başlangıçları eylülde beklentinin altında kaldı

ABD'de konut başlangıçları eylülde beklentinin altında kaldı

ABD'de konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine çıktı. Ancak bu rakamla piyasa beklentilerinin altında bir seyir izlemiş oldu.