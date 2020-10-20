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- ABD'de konut başlangıçları eylülde beklentinin altında kaldı
ABD'de konut başlangıçları eylülde beklentinin altında kaldı
- AA
- 20.10.2020 - 17:19
ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayınladı.
KONUT BAŞLANGIÇLARI, YÜZDE 1,9 YÜKSELDİ
ABD'de konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine çıktı.
Söz konusu ayda piyasa beklentilerinin altında bir seyir izleyen konut başlangıçlarının 1 milyon 457 bin olması öngörülüyordu.
Konut başlangıçları, ağustosta 1 milyon 388 bin seviyesinde gerçekleşmişti.
Ülkede konut başlangıçları, eylülde yıllık bazda da yüzde 11,1 artış kaydetti.
İNŞAAT İZİNLERİ AYLIK YÜZDE 5,2 ARTTI
İnşaat izinleri, eylülde piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 5,2 artışla 1 milyon 553 bine yükseldi.
Ağustosta 1 milyon 476 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 1 milyon 520 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
İnşaat izinleri, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,1 artış gösterdi.