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    ABD'de konut başlangıçları temmuzda beklentilerin altında kaldı

    ABD'de konut başlangıçları, temmuzda yüzde 7 azalışla 1 milyon 534 bine inerek 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.
    • AA
    • 18.08.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 18:33
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    ABD'de konut başlangıçları temmuzda beklentilerin altında kaldı

    ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı Temmuz ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayınladı. ABD'de konut başlangıçları, temmuzda yüzde 7 azalışla 1 milyon 534 bine inerek 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, inşaat izinleri yüzde 2,6 artarak 1 milyon 635 bine yükseldi.

    BEKLENTİ, KONUT BAŞLANGIÇLARININ 1.6 MİLYON OLMASI YÖNÜNDEYDİ

    2021 yılı Temmuz ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini göre, piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren ve 3 ayın en düşük seviyesine inen konut başlangıçlarının 1 milyon 600 bin olması öngörülüyordu.

    İNŞAAT MALİYETLERİNİN ARTMASI BAŞLANGIÇLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

    Artan inşaat maliyetleri ve konut fiyatlarının etkisiyle azalış kaydeden konut başlangıçları, haziranda 1 milyon 650 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede konut başlangıçları, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 2,5'lik artış kaydetti.

    ABD de konut başlangıçları temmuzda beklentilerin altında kaldı #1

    İNŞAAT İZİNLERİ BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

    İnşaat izinleri ise temmuzda aylık bazda yüzde 2,6 artışla 1 milyon 635 bin seviyesine yükseldi.

    3 aylık düşüşün ardından bu dönemde artış gösteren inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 610 bin olması yönündeydi.

    Piyasa beklentilerinin üzerinde artan inşaat izinleri, haziranda 1 milyon 594 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede geçen ay inşaat izinleri, yıllık bazda ise yüzde 6'lık artış gösterdi.

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