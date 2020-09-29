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    ABD'de konut fiyatları temmuzda beklentinin üzerinde arttı

    ABD'de S&P Case-Shiller, Ulusal Konut Fiyat Endeksi’nin temmuzda geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,8 artış gösterdiğini açıkladı.
    • AA
    • 29.09.2020 - 18:02
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 18:02
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    ABD'de konut fiyatları temmuzda beklentinin üzerinde arttı

    Koronavirüs salgınında ABD’den gelen veriler, tüm ülkeler tarafından yakından takip ediliyor.

    Bugün de S&P CoreLogic Case-Shiller, temmuz ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerini yayınladı. Buna göre, ABD'deki konut fiyatları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 yükselmiş oldu.

    ABD’DEKİ KONUT FİYATLARI BEKLENTİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

    ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise temmuzda yıllık bazda yüzde 3,9 yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde rakamların yüzde 3,8 artması yönündeydi. Endeks, haziranda ise yüzde 3,5 artış göstermişti.

    ABDde konut endeksi

    PHOENIX’TEKİ KONUT FİYATLARI YÜZDE 9,2, SAN FRANCISCO’DA İSE YÜZDE 2,5 ARTTI

    Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler; Phoenix (yüzde 9,2), Seattle (yüzde 7) ve Charlotte (yüzde 6) oldu. Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago (yüzde 0,8), New York (yüzde 1,3) ve San Francisco (yüzde 2,5) olarak sıralandı.

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