ABD'de kurumlar vergisi reformu çevreci kuruluşlarla görüşüldü

ABD Hazine Bakanı Yellen, iklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar vergisi sisteminden yararlanmanın yollarını görüşmek üzere çevreci kuruluşlarla görüş alışverişi yaptı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun çevreci kuruluşlarla kurumlar vergisi reformunu görüştüğü bildirildi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE KURUMLAR VERGİSİNDEN YARARLANILACAK"

Görüşmede iklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar vergisi sisteminden yararlanmanın yollarının ele alındığı belirtilen açıklamada, Yellen'ın net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda vergi hukuku da dahil olmak üzere ellerindeki tüm araçları kullanmanın önemini vurguladığı aktarıldı.

“BU YÜZYILIN ENERJİ TEKNOLOJİLERİNE GEÇİŞ DESTEKLENECEK”

Açıklamada, Yellen'ın yeni vergi planı ile 1900'lerin başlarına kadar uzanan sübvansiyonlar kaldırılarak ve bu yüzyılın enerji teknolojilerine geçişi destekleyerek fosil yakıt endüstrisine yönelik bakışın modernize edilmeye başlandığını söylediği kaydedildi.