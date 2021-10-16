ABD'de lojistik sektörü uyardı: Koronavirüs aşısı zorunluluğu tedarik sorununu artıracak

Büyük lojistik firmaları, koronavirüs aşısının zorunlu kılınmasının lojistik sektöründeki kamyon şoförü açığını büyütebileceği ve tedarik zincirindeki krizi derinleştirebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de Brexit ile başlayan ve koronavirüs salgınındaki uygulamalar nedeniyle nakliye krizi giderek derinleşiyor. Tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına yol açarken, Almanya'da ise durum henüz İngiltere'deki kadar dramatik olmasa da, nakliye aracı şoförü bulmanın giderek zorlaştı.

Benzer bir nakliye krizinin ABD'de de yaşanabileceği tahmin ediliyor.

NAKLİYE ŞİRKETLERİ, SALGIN ÖNLEMLERİNE KARŞI

Wall Street Journal'ın (WSJ) yaptığı araştırma sonucunda taşıma şirketlerinin, ABD hükümetinin 100'ün üzerinde işçi çalıştıran firmalar için aldığı zorunlu Kovid-19 aşısı veya test kararına, maliyet, şoför açığı ve diğer gerekçesiyle sıcak bakmadıkları ortaya çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta açıkladığı plana göre, 100 veya daha fazla çalışanı olan şirketler, çalışanlarının aşılanmalarını veya koronavirüs için en az haftada bir test yaptırmalarını şart koşacak.

"YETERLİ SÜRÜCÜMÜZ BİLE YOK"

WSJ'nin görüşüne başvurduğu Tennessee merkezli büyük taşımacılık şirketi US Xpress'in üst yöneticisi Eric Fuller, "Herhangi bir serpintiyi karşılayamayacağımız bir sektördeyiz ve zaten yeterli sürücümüz yok." ifadesiyle Biden'ın kararını eleştirdi.

SADECE BİR ŞİRKETTE 10 BİN ŞOFÖRDEN 7 BİNİ, AŞIYA KARŞI

10 bine yakın çalışanının yaklaşık 7 bini tır şoförü olan US Xpress'in mevcut şartlarda çalışanlarına Kovid-19 aşısını zorunlu kılma lüksünün olmadığına vurgu yapıldı.

"TESLİMAT YAVAŞLAR, KAZANÇ DÜŞER"

Kuzey Amerika'nın en büyük kamyon yükü taşıyıcısı olan Phoenix merkezli Knight-Swift yöneticisi Dave Jackson da, aşı testi gereksiniminin operatörler için teslimatları yavaşlatabilecek ve genellikle saatlik ücret alan sürücülerin kazançlarını negatif etkileyebileceğini söyledi.

"TAŞIMACILIĞIN YÜKÜNÜ ARTIRACAK"

En büyük kamyon taşımacılığı endüstrisi gruplarından Amerikan Taşımacılık Dernekleri, "aşı veya test" talimatıyla ilgili 100 çalışan eşiğini "ayrımcı ve verimsiz" olarak nitelendirerek bu kararın zaten arz sıkıntısı çeken taşımacılık sektörünün yükünü daha da artacağına ve ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğine dikkati çekti.