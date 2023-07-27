ABD'de mal ticareti açığı haziranda daraldı ABD'nin bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamları beklentileri aşarken, mal ticareti açığının da yüzde 4,4 düşerek haziranda gerilediği bildirildi.

AA

ABD'ye ait ekonomi verilerdeki iyileşme yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'de mal ticareti açığı, haziranda aylık bazda yüzde 4,4 azalarak 87,8 milyar dolara geriledi.

Beklentilerin altında gelen mal ticaret açığı, mayısta 91,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Piyasa beklentileri, mal ticareti açığının bu dönemde 91,8 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD Ticaret Bakanlığı yayınladı

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,4 düşüşle 87,8 milyar dolara indi.

Mal ihracatı 50,3 milyar dolar oldu

Söz konusu dönemde mal ihracatı 400 milyon dolar artışla 162,5 milyar dolara çıkarken, mal ithalatı da 3,6 milyar dolar düşerek 250,3 milyar dolara geriledi.

Toptan eşya stokları

Ayrıca, toptan eşya stokları haziranda aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, perakende stokları yüzde 0,7 arttı.