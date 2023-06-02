ABD'de mayıs istihdamı beklentilerin üzerinde attı ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 339 bin kişi artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3,7'ye çıktı.

AA

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam mayısta 339 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 180 bin kişi artması öngörülüyordu.

Mayıs ayında istihdam, profesyonel ve ticari hizmetler ile profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetlerinde artmaya devam etti.

İşsizlik oranında yüzde 0,3 artış yaşandı

ABD'de işsizlik oranı ise mayısta 0,3 puan artarak yüzde 3,7'ye çıkarken, Ekim 2022'den bu yana en yüksek değerini aldı.

Piyasa beklentileri işsizlik oranının yüzde 3,5 olması yönündeydi.

İşsizlik oranı, nisanda da yüzde 3,4 olmuştu.

ABD'de işsiz sayısı 440 bin lira oldu

Ülkedeki işsiz sayısı mayısta 440 bin kişi artarak 6 milyon 97 bine yükseldi.

İş gücüne katılım oranı yüzde 62,6

İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde değişmeyerek yüzde 62,6 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati 0,1 azalışla 34,3'e geriledi.

Saatlik kazanç yüzde 0,3 arttı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 33,44 dolara tırmandı.

Piyasa beklentileri ise ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.