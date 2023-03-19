ABD'de orta ölçekli bankalardan tüm mevduatlarının 2 yıl boyunca sigortalanması talebi ABD Orta Ölçekli Banka Koalisyonu, gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde Federal Mevduat Sigorta Kurumu sigortasının genişletilmesini talep etti.

ABD'nin en büyük 16'ncı bankası olan Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) geçen haftaki iflası 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olmuş, SVB'nin ardından Signature Bank da iflas etmişti.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi ile ABD'li First Republic Bank'ın yaşadığı zorluklar da bankacılık krizine ilişkin endişelere neden olmuştu.

ABD'nin orta ölçekli bankalarından sigorta talebi

Bloomberg'in haberine göre üyeleri 100 milyar dolara kadar varlığı bulunan bankalardan oluşan Orta Ölçekli Banka Koalisyonu (MBCA), ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed), Paranın Kontrolü Ofisi (OCC) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na (FDIC) mektup gönderdi.

Gönderdiği mektupta federal düzenleyicilerden FDIC sigortasını gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletmelerini isteyen MBCA, bunun bankalardan daha fazla mevduat çıkışına neden olmamak için gerekli olduğunu savundu.

MBCA ayrıca düzenlemenin bankacılık sektörünü istikrara kavuşturacağını ve daha fazla banka iflası olasılığını azaltacağını ifade etti.

Bankacılık sektörünün genel olarak sağlıklı olduğuna ancak büyük bankalar dışındaki bankalara olan güvenin azaldığına işaret eden MBCA, sektöre olan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

MBCA, başka bir bankanın daha iflası durumunda mevduat çıkışının hızlanacağını belirtti.