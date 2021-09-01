ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta beklentilerin altında kaldı

ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 374 bin artarak beklentinin oldukça altında yükseliş gösterdi.

Ekonomide açıklanan bir verinin yüksek çıkması artı bir değer taşıyor olsa da diğer verilerin ışığında beklenilen rakamı karşılamaması bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

ABD'NİN AĞUSTOS İSTİHDAM RAPORU YAYINLANDI

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ağustos ayında 374 bin kişi arttı.

613 BİN İSTİHAM ARTIŞI BEKLENİRKEN 374 BİN KİŞİ YÜKSELDİ

Söz konusu artışa rağmen piyasa beklentilerinin çok altında kalan özel sektör istihdamının 613 bin artması öngörülüyordu. İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 86 bin, orta ölçekli işletmelerde 149 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 138 bin arttı. İstihdam artışının 329 bini hizmet, 45 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ TOPARLANMADA YAVAŞLAMA

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ağustos ayı verisinin işgücü piyasasındaki toparlanmanın yavaşladığını gösterdiğini belirtti.

Yılın ilk yarısında kaydedilen önemli istihdam artışlarının ardından işe alımlarda düşüş görüldüğüne işaret eden Richardson, toparlanmadaki yavaşlamaya rağmen istihdam artışının bu yıl 4 milyona yaklaştığını ancak yine de koronavirüs salgını öncesi seviyelerin altında olduğunu ifade etti.

HİZMET SEKTÖRÜ İSTİHDAM ARTIŞINA ÖNCELİK EDİYOR

Richardson, koronavirüs salgınında Delta varyantının hizmet sektörü için belirsizlik yaratmasına rağmen bu sektörün istihdam artışına öncülük etmeye devam ettiğini kaydetti.

Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi de Delta varyantının işgücü piyasasındaki toparlanmayı engellemiş gibi göründüğünü belirtti. Zandi, "İstihdam artışı güçlü kalmaya devam ediyor, ancak son ayların hızının oldukça altında." değerlendirmesinde bulundu.