ABD'de para politikalarına ilişkin belirsizlikler arttı Küresel piyeseler ABD'nin para politikalarından çok etkileniyor. ABD 'deki belirsizlikler de piyasalara tedirginlik olarak yansıyor.

AA Küresel piyasalar, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başladı. ABD'de çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verileri para politikaları açısından belirleyici olacak. Tarım dışı istihdam verisi 236 binle beklentilere paralel gelmişti ABD'de geçen hafta cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 236 binle beklentilere paralel gerçekleşmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıstaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin piyasa beklentileri de önemli ölçüde değişti. Fed gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracak Para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülmeye başlanırken, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin de beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor. Altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,8 azalışla 1.992 dolardan başladı Fed'in "şahin" politikalarına devam edebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi değerli metal fiyatlarını baskılarken, altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,8 azalışla 1.992 dolardan başladı. Dolar endeksi, 102,2 Dolar endeksi, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak 102,2'ye çıkarken, tahvil piyasalarında temkinli bir seyir izleniyor. Avrupa borsaları tatil dolayısıyla bugün de kapalı olacak. Asya tarafında risk iştahının düşük olduğu görülürken, Çin'in Tayvan yakınlarında askeri tatbikat düzenlemesi risk algısını güçlendiriyor. Japonya'da Ueda Kazuo, bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı olarak göreve başlayacak. Ueda'nın getiri eğrisi konusunda vereceği sinyaller yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,24 değerlendi Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,24 üzerinde 4.924,64 puandan tamamladı. Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtiyor. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler 10.00 Türkiye, şubat ayı ödemeler dengesi 10.00 Türkiye, şubat ayı iş gücü istatistikleri 11.30 Euro Bölgesi, nisan ayı Sentix yatırımcı güven endeksi 17.00 ABD, şubat ayı toptan eşya stokları