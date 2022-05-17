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    ABD'de perakende satışlar artmaya devam etti

    ABD'de perakende satışlar bugün açıklandı. Açıklanan rakamlar satışlardaki artışın nisan ayında da devam ettiğini gösterdi.
    • 17.05.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 16:54
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    ABD'de perakende satışlar artmaya devam etti

    Tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de son yılların görülmemiş enflasyon oranları yaşanırken, buna rağmen yapılan harcamalar hız kesmedi.

    Perakende satışlar yüzde 0,9 arttı

    ABD Ticaret Bakanlığı, 41 yılın zirvesinde bir enflasyon oranı açıklamasının ardından, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. ABD'de perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak yüksek enflasyona rağmen artış göstermeye devam etti ve 677,7 milyar dolar oldu.

    Beklenti satışın artacağı yöndeydi

    Perakende satışlar, bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir artış gösterdi. ABD'de yükselen enflasyona rağmen yükselişini sürdüren perakende satışlar, mart ayında yüzde 1,4 artmıştı.

    ABD ekonomisi

    Satışlar yıllık olarak yüzde 8,2 yükseldi

    AA'nın haberine göre, perakende satışlar, nisanda yıllık bazda ise yüzde 8,2'lik artış kaydetti.
    Söz konusu dönemde perakende satışlardaki artışta, çeşitli mağaza perakendecilerinin satışlarındaki yüzde 4'lük artış etkili oldu.

    Aynı dönemde, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 2,2, mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar yüzde 2,1, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlar yüzde 2 ve elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 1 arttı.

    Benzin istasyonlarındaki satışlar azaldı

    Benzin istasyonlarındaki satışlar ise nisanda yüzde 2,7'lik azalış gösterdi.


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