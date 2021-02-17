ABD'de perakende satışlar ocakta beklentinin üzerine çıktı

ABD'de perakende satışlar, ocakta 568 milyar 200 milyon dolara ulaştı ve piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Artışın, destek paketi haberlerinden kaynaklandığı vurgulanıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar geçen ay bir önceki aya kıyasla aylık yüzde 5,3 artışla 568 milyar 200 milyon dolar oldu. Perakende satışlar geçen ay yıllık bazda ise yüzde 7,4 arttı.

SATIŞLAR DESTEK PAKETİNİN ETKİSİYLE ARTTI

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren perakende satışların bu dönemde yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. Analistler, perakende satışların geçen yıl aralık ayında hayata geçirilen 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketinin etkisiyle arttığını belirtti.

Son 3 aydır art arda kaydettiği düşüşün ardından ilk kez yükseliş gösteren perakende satışlar, geçen yıl aralıkta yüzde 1 azalmıştı.

GIDA HİZMETLERİ SUNAN YERLERDEKİ SATIŞLARIN ARTMASI ORTALAMAYI YÜKSELTTİ

Bu dönemde perakende satışlarda görülen yükselişte; elektronik, mobilya, spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalar ile gıda hizmetleri sunan yerlerdeki satışların artması etkili oldu.

Elektronik ürün satan mağazalardaki satışlar yüzde 14,7, mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 12, spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalardaki satışlar yüzde 8 ve yiyecek-içecek satışının yapıldığı yerlerdeki satışlar ise yüzde 6,9 arttı.