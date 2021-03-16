ABD'de perakende satışlar şubatta beklenenden fazla düştü

ABD'de perakende satışları küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. Şubat ayı için açıklanan ABD perakende satışların azalma oranı beklentilerin üzerine çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3 düşerek 561 milyar 700 milyon dolara geriledi.

"YÜZDE 0,5 DÜŞMESİ BEKLENİRKEN, YÜZDE 3 AZALDI"

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren perakende satışların bu dönemde yüzde 0,5 azalması öngörülüyordu. Perakende satışlar, ocak ayında yüzde 7,6 artmıştı.

YILLIK BAZDA ARTIŞ VAR

Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösteren perakende satışlar, şubatta yıllık bazda ise yüzde 6,3 arttı.

Perakende satışlarda şubat ayında görülen azalışta, spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalar, genel ürün mağazaları, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar ile mobilya mağazası satışlarındaki düşüş etkili oldu.

SEKTÖRLERE GÖRE AZALIŞLAR

Söz konusu dönemde spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalardaki satışlar yüzde 7,5, genel ürün mağazalarındaki satışlar yüzde 5,4, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 4,2 ve mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 3,8 azaldı.