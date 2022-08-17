ABD'de perakende satışlar temmuzda sabit kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

ABD'de perakende satışlar, temmuzda piyasa beklentilerinin aksine değişim göstermedi. Piyasa beklentileri, perakende satışların temmuzda yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Analistler, perakende satışların otomobil alımlarındaki ve benzin fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle geçen ay durgunlaştığını, ancak diğer kategorilerdeki satışların tüketici harcamalarının direncini gösterdiğini belirtti.

ABD perakende satışları 682,8 milyar dolar oldu

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 682,8 milyar dolar oldu.

Satışlar temmuzda yıllık bazda ise yüzde 10,3'lük arttı

AA'nın haberine göre ABD'de perakende satışlar, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 10,3'lük artış kaydetti.

ABD'deki perakende satışlarındaki değişiklik: