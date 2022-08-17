- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- ABD'de perakende satışlar temmuzda sabit kaldı
ABD'de perakende satışlar temmuzda sabit kaldı
ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.
- 17.08.2022 - 17:32
ABD'de perakende satışlar, temmuzda piyasa beklentilerinin aksine değişim göstermedi. Piyasa beklentileri, perakende satışların temmuzda yüzde 0,1 artması yönündeydi.
Analistler, perakende satışların otomobil alımlarındaki ve benzin fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle geçen ay durgunlaştığını, ancak diğer kategorilerdeki satışların tüketici harcamalarının direncini gösterdiğini belirtti.
ABD perakende satışları 682,8 milyar dolar oldu
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 682,8 milyar dolar oldu.
Satışlar temmuzda yıllık bazda ise yüzde 10,3'lük arttı
AA'nın haberine göre ABD'de perakende satışlar, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 10,3'lük artış kaydetti.
ABD'deki perakende satışlarındaki değişiklik:
- Söz konusu dönemde, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle benzin istasyonlarındaki satışlar yüzde 1,8 azaldı.
- Aynı dönemde, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 1,6 ve giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 0,6 azalış gösterdi.
- Mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar ise temmuzda yüzde 2,7 arttı. Söz konusu dönemde çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar yüzde 1,5, yapı malzemeleri satan mağazalardaki satışlar yüzde 1,5, elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 0,4, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinin satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 0,4 ve market satışları da yüzde 0,2 artış gösterdi.
- Otomobil, benzin, yapı malzemeleri ve gıda hizmetleri harç tutulduğunda ise perakende satışlar temmuzda yüzde 0,8'lik artış kaydetti.