ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 10 adet arttı

ABD'deki petrol sondaj kulesinin son rakamı vile ilgili haftalık veri yayınlandı.

Petrol sondaj kulesi sayını petrol üretimi ile ilgili bir veri olarak, uluslararası piyasalarda önem taşıyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Haziran haftasında önceki haftaya göre 10 adet artışla 594'e yükseldi.

Son 1 yılda toplam 222 adetlik artış

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 222 adet arttı.

Brent petrolün varili haftayı 113,19 dolardan kapattı

Perşembe gününü 110,05 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 113,19 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas tipi ham petrolün varili 107,06 dolarda

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 107,06 dolar düzeyinde kapattı.