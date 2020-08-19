ABD'de petrol stokları, 4.26 milyon varil azaldı

API'ya göre, ABD Batı Teksas hafif petrolü ve Brent petrolün varil fiyatları düştü.

ABD'de 14 Ağustos ile biten haftada petrol verileri belli oldu.

Buna göre, ülkedeki ham petrol stokları, söz konusu haftada 4 milyon 260 bin varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 590,000 varil azaldı.

STOKLAR AZALDI

API verilerine göre, bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 4.99 milyon varil birden artarken, damıtılmış petrol ürünleri stokları 964.000 varil azaldı.

PETROLÜN VARİL FİYATI DÜŞTÜ

API verilerinin açıklanmasının ardından, eylül teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1,05 düşerek 41.62 dolara, ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1,09 düşüşle 44.37 dolara geriledi.

Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından çarşamba günü Türkiye Saati İle (TSİ) ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.