Petrol
82.06
-0.77%
Euro
19.8613
-0.19%
Dolar
18.649
0.14%
Altın
1.073
-0.77%
Borsa
5206
2.75%
Bitcoin
334.598
-0.31%
BTXN Coin
5.27
-0.93%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    ABD'de petrol üretimi azaldı

    EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 10 milyon 200 bin varil artarak 424 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı.
    • 15.12.2022 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de petrol üretimi azaldı

    ABD'nin ticari ham petrol stoklarının sayısı, üretimi ve ithalatı akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olduğu için yakından takip edilen veriler arasında yer alıyor.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu konudaki açıklamalarına bir yenisini ekledi ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarının, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 10 milyon 200 bin varil arttığını belirtti.

    Piyasa beklentisi ise stokların 3 milyon 913 bin varil azalacağı yönündeydi.

    Böylece ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 424 milyon 100 bin varile yükseldi.

    Stratejik ham petrol stokları azaldı

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 4 milyon 700 bin varil azalışla 383 milyon 300 bin varil oldu.

    Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4 milyon 500 bin varil arttı ve 223 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi.

    Ham petrol ithalatı arttı

    ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 855 bin varil artışla 6 milyon 867 bin varile, ihracatı günlük ortalama 886 bin varil artışla 4 milyon 316 bin varile ulaştı.

    Petrol üretimi azaldı

    Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 3-9 Aralık haftasında 107 bin varil azalarak 12 milyon 543 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

    petrol

    Günlük ham petrol üretimi beklentisi

    AA'nın haberine göre, EIA'nın "Aralık 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 340 bin varil olması bekleniyor.


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Marek Hamsik: Mertens beni üzdü
    Futbol

    Marek Hamsik: Mertens beni üzdü

    Gökhan Alkan'ı sahte emlakçı dolandırdı
    Magazin

    Gökhan Alkan'ı sahte emlakçı dolandırdı

    Görüş Bildir