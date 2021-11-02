ABD'de sabitcoinler için düzenleme yapılması çağrısı

ABD'de sabitcoinler için düzenleme yapılması çağrısı

Ülkeler kripto paralara karşı yaptıkları gözlemlere dayanarak gelecek endişesi yaşama ve bunun neticesinde oluşturdukları raporlarla tehdit ve endişeleri ortaya çıkarma çabasına girdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Finansal Piyasalar Çalışma Grubu'nun sabitcoinlere ilişkin rapor ve önerilerini yayınladığını açıkladı.

Finansal Piyasalar Çalışma Grubu, sabitcoin ihraççılarının bankalar gibi sıkı gözetime tabi tutulmasına yönelik düzenleme yapılması gerekliliğini ortaya koyarak, Kongre'ye çağrıda bulundu.

DAHA YAYGIN ŞEKİLDE KULLANILACAK

Sabitcoinlerin gelecekte hane halkları ve işletmeler tarafından bir ödeme aracı olarak daha yaygın şekilde kullanılabileceğine işaret edilen raporda, bu potansiyelin ödeme sistemindeki aksaklıklar ve ekonomik gücün yoğunlaşmasıyla ilgili bir dizi endişeyi de beraberinde getirdiği kaydedildi.

Raporda, sabitcoinlerin yatırımcıların korunması, piyasa bütünlüğü ve yasa dışı finansa yönelik endişeleri de artırabileceği aktarıldı.

“SABİTCOİN İHRAÇÇILARINA SİGORTALI SAKLAMA KURULUŞLARI OLMASI ŞARTI GETİRMELİ”

Sabitcoinlerin risklerine karşı kapsamlı bir federal gözetimi öngören düzenlemenin yürürlüğe konulması için Kongre'ye hızla harekete geçme çağrısında bulunulan raporda, söz konusu düzenlemenin sabitcoin kullanıcılarına yönelik risklerin ele alınması için sabitcoin ihraççılarının sigortalı saklama kuruluşları olması şartı getirmesi gerektiği ifade edildi.

“SAKLAMA CÜZDANI SAĞLAYICILARI FEDERAL GÖZETİME TABİ TUTULMALI”

Raporda, ödeme sistemi riskiyle ilgili endişeleri gidermek için ise sabitcoin ihraççılarına yönelik düzenlemelere ek olarak saklama cüzdanı sağlayıcılarının uygun federal gözetime tabi olmasının sağlaması gerektiği vurgulandı.

“İYİ TASARLANMIŞ SABİTCOİNLER, FAYDALI ÖDEME SEÇENEKLERİNİ DESTEKLEME POTANSİYELİNE SAHİP”

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin, iyi tasarlanmış ve uygun gözetime tabi olan sabitcoinlerin faydalı ödeme seçeneklerini destekleme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Uygun gözetimin olmamasının kullanıcılar ve sistem için riskler oluşturacağına dikkati çeken Yellen, "Mevcut gözetim tutarsız ve parçalı, bazı sabitcoinler düzenleyici çerçevenin dışında kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.